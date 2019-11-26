ستة قتلى ونحو 150 جريحا جراء أقوى زلزال يضرب ألبانيا منذ عقود

أعلنت السلطات الألبانية مقتل ستة أشخاص وإصابة 150 شخصا بجروح طفيفة في أقوى زلزال يضرب البلاد منذ عقود.

وقالت وزارة الدفاع إن رجلا قتل عندما ألقى بنفسه من مبنى في بلدة كوربين فيما عثر على جثتي امرأتين تحت أنقاض مبنى سكني في قرية تومان بشمال تيرانا، كما انتشلت فرق الانقاذ جثث ثلاثة أشخاص آخرين من حطام مبنيين انهارا في مدينة دوريس الساحلية.. وذكرت وزيرة الصحة الألبانية أوغيرتا ماناستيرليو أن 150 شخصا على الأقل حضروا إلى المستشفيات لإصابتهم بجروح طفيفة.

وضرب زلزال شدته 6,4 درجات ألبانيا، فجر الثلاثاء مما تسبب بحالات هلع في تيرانا ومدينة دوريس الساحلية حيث انهار مبنى فندق من ثلاث طبقات، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الألبانية.

وذكرت مراسلة لوكالة فرانس برس أن الزلزال وقع هذا الصباح أثار حالة من الهلع لدى سكان العاصمة تيرانا، الذين نزلوا إلى الشوارع.

وحدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الهزة الأرضية، في البحر الأدرياتيكي على بعد 34 كيلومترا جنوب غرب تيرانا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وقالت ناطقة باسم وزارة الدفاع الألبانية لوكالة فرانس برس إن "الأضرار كبيرة". كما تحدثت مصادر عن أضرار كبيرة في مدينة توناما التي تبعد 30 كلم إلى شمال غرب تيرانا.

وقال معهد رصد الزلازل إن هزة أولى وقعت ثم تلتها هزات ارتدادية أخرى بلغت شدة واحدة منها 5,3 درجات.

وشعر بالزلزال الأول سكان عدد من مدن منطقة البلقان، في العاصمة البوسنية ساراييفو (على بعد نحو 400 كلم) وفي نوفي ساد (700 كلم) بصربيا، كما ذكرت وسائل الإعلام ورسائل وضعها سكان على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت المنطقة نفسها في ألبانيا قد شهدت في أيلول/سبتمبر زلزالا شدته 5,6 درجات وصفته السلطات بأنه الأقوى "في السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة".

والبلقان من المناطق التي تشهد نشاطا للزلازل.

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