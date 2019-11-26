ما هو موقف زعيم حزب العمال البريطاني بعد اتهامه بمعاداة السامية؟

دافع زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربن الثلاثاء عن تعامله مع مزاعم معاداة السامية بعد أن اتهمه كبير حاخامات المملكة المتحدة إفرايم ميرفس بالعجز عن منع انتشار "سم" مناهضة السامية في حزبه.

وفي تدخل غير مسبوق في حملة الانتخابات البريطانية التي ستجري الشهر المقبل، أشار الحاخام ميرفس الى أن كوربن "لا يصلح لتولي رئاسة الوزراء" بسبب فشله في حل المشكلة داخل حزبه.

ولكن في كلمة لإطلاق مجموعة من سياسات الحزب المتعلقة بالعرق والدين، دافع كوربن عن نفسه نافيا تلك الاتهامات، ووصف معاداة السامية بأنه أمر "شرير وخاطئ" ومؤكدا على أن حزبه لديه "نظام سريع وفعال" للتعامل مع الشكاوى المتعلقة.

وأضاف "لا يوجد مكان مطلقاً لأي شكل من أشكال معاداة السامية. ولن يتم التسامح معها في أي مكان في بريطانيا المعاصرة أو في حكومة العمال".

وتابع "في القضايا التي يتم إبلاغنا عنها .. لدينا نظام سريع وفعال للتعامل معها، وهذه العملية تخضع لمراجعة مستمرة".

وتتناقض هذه التصريحات بشكل كبير مع تصريحات ميرفس الذي وصف مزاعم كوربن السابقة بأنه تعامل بشدة مع جميع الاتهامات بأنها "خيال كاذب".

وفي مقال شديد اللهجة نشرته صحيفة "تايمز" الثلاثاء، قال الحاخام إن كوربن مسؤول عن "إخفاق في القيادة بشكل لا يتوافق مع القيم البريطانية التي نفخر بها".

وأضاف أن اليهود البريطانيين يشعرون بالقلق قبل انتخابات 12 كانون الأول/ديسمبر.

وأضاف ميرفس "ان سما جديدا، برضا القيادة، تغلغل في حزب العمال" ما يجعل يهود المملكة المتحدة "يتملكهم القلق".

وتابع "عندما يحين موعد 12 كانون الاول/ديسمبر، سأطلب من الجميع التصويت وفق ضميرهم. لاشك في ذلك، إن روح أمتنا على المحك" معتبرا أن كوربن "عاجز" عن الحكم.

يواجه حزب العمال اتهامات بانتشار معاداة السامية بين أعضائه منذ تولي كوربن، الذي عُرف بتأييده لقضايا الفلسطينيين طوال حياته.

واستقال عدد من أعضاء الحزب بعد اتهامهم بالسماح للمشكلة بالانتشار بين صفوف الحزب وعدم بذل جهد لمعالجتها.

وكان كوربن اعترف في آب/اغسطس 2018 بأن حزبه لديه "مشكلة حقيقة" تتعلق بمناهضة السامية وأنه "تأخر كثيرا" في إنزال عقوبات تأديبية في الحالات المؤكدة، وأكد أن الأولوية هي "إعادة كسب ثقة" يهود بريطانيا.

ونفت متحدثة باسم حزب العمال اتهامات كبير حاخامات المملكة.

وقالت "جيريمي كوربن كان دائما مناضلا ضد مناهضة السامية وقال بوضوح إنه لا مجال لهذه الظاهرة في حزبنا ولا في مجتمعنا".

وأكدت أن الحزب "سيضمن أمن الطائفة اليهودية وسيدافع ويدعم نمط عيش اليهود وسيحارب تصاعد مناهضة السامية في بلادنا وفي أوروبا".

واتهمت لوسيانا بيرغر (يهودية من الديمقراطيين الأحرار) حزب العمال الذي غادرته في شباط/فبراير 2019 بأنه "مناهض للسامية في هيكليته".

وقالت في تغريدة الثلاثاء "خلال اجتماع أخير مع جيريمي كوربن نهاية 2017، قلت له إن العديد من المجموعات العامة والخاصة على فيسبوك ملطخة بتدوينات مناهضة للسامية، تستخدم اسم زعيم حزب العمال وصورته. ولم يحدث شيء منذ ذلك الاجتماع".

من جهته قال إيان أوستن النائب العمالي السابق إن "على كوربن أن يشعر بالخجل".

وقبل اطلاق برنامج حزب العمال لمكافحة العنصرية اعتبرت وزيرة الداخلية (محافظة) بريتي بيتيل أنه "من المدهش أن يقدم كوربن دروسا للآخرين حول مكافحة التمييز العرقي والديني في وقت يخضع فيه حزبه لتحقيق لجنة المساواة وحقوق الإنسان بشأن مناهضة السامية السائدة في صفوفه".

من ناحية أخرى قال جستن ويلبي أسقف كانتربيري إن تدخل ميرفس "يجب أن ينبهنا إلى مشاعر عدم الأمان العميقة التي يشعر بها اليهود البريطانيون".

وأضاف "يوفر بيان كبير الحاخامات لنا جميعاً الفرصة للتأكد من أن كلماتنا وأفعالنا تعكس بشكل صحيح التزاماتنا بالازدهار والتكامل المتبادلين، من أجل الصالح العام".

في الأسبوع الماضي، دعا ويلبي ونائبه، رئيس أساقفة يورك جون سينتامو، المرشحين الذين يخوضون الانتخابات لرفض خطاب الكراهية خلال الحملة.

بدوره قال المجلس الإسلامي البريطاني إنه يؤيد أيضاً التحدث مع ميرفس لكنه أشار إلى أن حزب المحافظين الحاكم فشل كذلك في التعامل مع شكاوى معاداة الإسلام في صفوفه.

وأضاف "هذه قضية حادة بشكل خاص في حزب المحافظين الذي تعامل مع الاسلاموفوبيا بالانكار والتجاهل والخداع".

وفي كشفه الثلاثاء برنامجه حول "العرق والدين"، عبر الحزب عن أمله في أن يتجاوز هذه القضية التي تضر به من خلال اقتراحات واسعة لتحسين العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان ونشر المساواة العرقية.

وتشمل الاقتراحات تعليم الأطفال عن الاستعمار والظلم ودور الامبراطورية البريطانية، وذلك ضمن المناهج المدرسية، ومعالجة التمييز من خلال إجبار الشركات الابلاغ عن أية فروقات في الرواتب بين مختلف الأقليات العرقية.

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