شاهد: مظاهرات في تل أبيب لدعم نتنياهو بعد اتهامه بالفساد واستغلال السلطة

تظاهر آلالاف من مناصري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الثلاثاء في تل أبيب، في أكبر تحرّك من نوعه منذ توجيه الاتّهام له في قضايا فساد واستغلال السلطة.

والخميس وجّهت النيابة العامة الإسرائيلية اتّهامات لرئيس الوزراء البالغ من العمر 70 عاما والأطول عهدا في الدولة العبرية، بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

والثلاثاء نقل حزب الليكود متظاهرين بواسطة حافلات من مختلف مناطق إسرائيل إلى مدينة تل أبيب الساحلية.

ورفع المتظاهرون لافتات على غرار "نتانياهو الشعب معك" و"لا للدكتاتورية القضائية".

ولا حكومة فاعلة في إسرائيل منذ انتخابات أولى أجريت في نيسان/أبريل وثانية في أيلول/سبتمبر لم تفرزا غالبية واضحة. ولا يزال نتانياهو في منصبه بانتظار إيجاد حل ينهي حال المراوحة.

ودعا الوزير السابق جدعون ساعر الذي يحظى بتأييد واسع في حزب الليكود إلى إجراء انتخابات داخل الحزب تفرز قيادة جديدة قبل انتخابات عامة جديدة محتملة.

لكن قادة آخرين في الحزب لا يزالون يؤيدون نتانياهو.

وعلى فيسبوك قالت حليفته وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريغيف "عندما يُهاجم رئيس وزرائنا من كل الجهات عندها يكون قد حان الوقت لنتّحد وندعمه".

אתם תכריעו, אתם הריבון. הכח שלכם אזרחי המדינה גם הוא פסק דין חלוט, מאות אלפים במדינה חשים שהם מושתקים ולא ישתיקו אותנו. עלינו להתאחד סביב נתניהו. אין מקום לפיצולים. אנחנו נאמנים למנהיגי הליכוד כל הדרך. נחזק את נתניהו, נחזק את הליכוד ונחזק את מדינת ישראל. Publiée par ‎Miri Regev מירי רגב‎ sur Mardi 26 novembre 2019

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