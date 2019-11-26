شاهد: روس يسبحون في بحيرة بايكال في درجة حرارة تكاد تلامس الصفر

نزل سباحو الشتاء الروس الذين يعرفون أيضاً باسم "Walrus" نسبة لحيوان "الفظ" البحري، إلى المياه المتجمدة في بحيرة بايكال احتفالاً باليوم الوطني لحيوان الفظ.

وبلغت درجة حرارة المياه أربع درجات مئوية، وهي أساساً باردة في الصيف، إذ نادراً ما تتخطى عتبة العشر درجات.

يقول سيرغي كوشناريوف، أحد سباحي الشتاء، إنه من الأفضل ممارسة السباحة على مدار السنة، بدلاً من انتظار دفء المياه في فصل الصيف، أي في موسم واحد، لكي تسبح.

وثمة اعتقاد شائع في روسيا مفاده أن المياه الباردة تساعد الإنسان على مقاومة الإصابة بالبرد وتحسن حالته الصحية بشكل عام. والسباحة في المياه شبه المتجمدة نشاط شائع، لا في روسيا وحدها، إنما أيضاً في بلاد شمالية باردة أخرى مثل فنلندا.