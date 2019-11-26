قال أليكسدر ميخيف، رئيس شركة روسوبورون الروسية لتصدير الأسلحة، اليوم الثلاثاء إن بلاده تأمل في توقيع عقد جديد لتزويد تركيا بمنظومة إس-400 الصاروخية الدفاعية خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأغضبت صفقة مماثلة بين البلدين الولايات المتحدة الأمريكية التي ترى في تركيا حليفاً تاريخيا وحاليا بحلف الأطلسي مما أدى إلى وقف واشنطن لصفقة تزويد أنقرة بطائرات إف-35.

كما لوحت الولايات المتحدة الأمريكية بعقوبات اقتصادية ضد أنقرة في حال استمرت في استيراد الأسلحة الروسية.

وتسلمت أنقرة المنظومة الدفاعية الصاروخية الروسية في يوليو – تموز الماضي رغم الاعتراضات والتهديدات الأمريكية.

وقال ميخيف إن جهود واشنطن لمنع الدول الأخرى من شراء الأسلحة الروسية ليست فعالة بالقدر الذي تأمله إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف: "يمكنك أن ترى مقدار ثقة الهند والصين وتركيا ودول أخرى على المستوى الدولي".

حل الخلاف

من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن جهوداً بين المسؤولين الأتراك والأمريكيين لحل الخلاف حول استيراد منظومة الدفاع الروسية ستستمر حتى أبريل – نسيان العام المقبل.

وقال أردوغان: "وزيرا الدفاع (التركي والأمريكي) سيقومان بهذا العمل. يجب أن نرى ما ستؤول إليه تلك الجهود".

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