شاهد: كاميرات تكشف تفاصيل سرقة كنوز "لا تقدر بثمن" من متحف ألماني

أظهرت كاميرات المراقبة تفاصيل قيام شخصين بسرقة تحف أثرية لا تقدر بثمن من متحف "القبو الأخضر" بمدينة دريسدن في شرق ألمانيا.

ويظهر السارقان خلال تحطيمهما أحد صناديق عرض التحف باستخدام ما يشبه الفأس قبل سرقة ثلاث مجموعات من الحلي المصنوعة من الألماس والياقوت والزمرد تعود إلى القرن الثامن عشر.

واقتحم السارقان المتحف فجر يوم الاثنين عبر تحطيم قضبان أحد النوافذ وتكسير زجاجها.

مديرة المتحف ماريون أكرمان أكدت أن القيمة التاريخية والثقافية للتحف المسروقة "لا تقدر بثمن".

صورة للتحف المنهوبة رويترز

وتوسلت أكرمان إلى السارقين بعدم تقطيع التحف المسروقة أثناء محاولة بيعها، مؤكدة أنه "لا يمكن وضع قيمة مالية لتلك التحف لأنه من المستحيل بيعها".

وقالت الشرطة الألمانية إنها أغلقت المنافذ المؤدية إلى داخل وخارج دريسدن ولكنها رجحت أن يكون قرب المتحف من الطريق السريع قد ساعد السارقين على الخروج من المدينة سريعاً.

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