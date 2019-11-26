شاهد: مظاهرة في باكستان للتنديد بحرق نسخة من القرآن الكريم في النرويج

شهدت مدينة كراتشي الباكستانية، اليوم الثلاثاء، مظاهرة نددت بواقعة إقدام أحد الأشخاص في النرويج الأسبوع الماضي على حرق نسخة من القرآن الكريم.

وكانت منظمة "أوقفوا أسلمة النرويج" نظمت مظاهرة يوم السبت الماضي، وقامت خلالها برمي نسختين من القرآن في سلة قمامة، ثم أحرق لارس تورسن زعيم المنظمة نسخة أخرى، ما دفع عديد المحتجين الحاضرين حينها في الساحة إلى مهاجمته.

وأحرق المتظاهرون الباكستانيون الأعلام النرويجية ورددوا الهتافات المنددة بالحكومة النرويجية، مطالبين أوسلو باعتقال الشخص الذي قام بحرق نسخة القرآن الكريم.

وكانت الخارجية الباكستانية، استدعت، السبت الماضي، سفير النرويج لدى إسلام أباد، للتعبير عن قلق الباكستان شعبنا وحكومة تجاه واقعة حرق نسخة من القرآن من قبل شخص نرويجي.

وكان فيديو مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر رجلاً نرويجياً يقوم بحرق نسخة من القرآن خلال تجمع معادي للإسلام بمدينة كريستيانساند جنوب البلاد، قبل أن يقفز شاب مسلم فوق سياج ويقوم بركله ليسقطه أرضًا.

ولاقت تلك الواقعة تنديداً في أوساط المسلمين، خصوصاً الباكستانيين الذين أعربوا عن إشادتهم بما فعله الشاب المسلم للدفاع عن القرآن الكريم.

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