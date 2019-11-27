محكمة عسكرية مصرية تنزل حكم الإعدام بهشام عشماوي

أصدرت محكمة عسكرية مصرية اليوم، الأربعاء، حكماً بالإعدام، شنقاً بحق الإسلامي المتشدد هشام عشماوي، بعد إدانته بارتكاب هجمات إرهابية. وقال متحدث عسكري إن عشماوي تمت إدانته لدوره في 14 "جريمة" بينها اشتباك مسلح مع الشرطة في الصحراء الغربية في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

وذكر مصدر عسكري لوكالة فرانس برس أنه يمكن استئناف الحكم أمام محكمة عسكرية.

وكان حكم على عشماوي غيابياً بالإعدام في 2017 لإدانته في المشاركة في كمين أدى إلى مقتل 22 جندياً عند حاجز قرب الحدود مع ليبيا في 2014.

وقالت المحكمة الأربعاء إن عشماوي شارك في "استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم بتاريخ 5 أيلول/سبتمبر 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله".

ونجا الوزير من تفجير سيارة مفخخة بالقرب من منزله في القاهرة، إلا أن نحو 20 رجل شرطة ومدني أصيبوا في الحادث.

وكان عشماوي أعيد إلى مصر بعد أن اعتقلته قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا في 8 تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي في درنة، شرق ليبيا. وكان عشماوي ضابطاً في الجيش قبل طرده في العام 2012 بسبب آرائه الدينية.

وانضم إلى جماعة "انصار بيت المقدس" في سيناء شرق مصر، إلا أنه انشق عنها وأعلن مبايعته تنظيم الدولة الإسلامية في تشرين الثاني/نوفمبر 2014.

وأعلن عشماوي الملقب بـ"أبو عمر المهاجر" تشكيل تنظيم "المرابطون" المرتبط بتنظيم القاعدة في ليبيا في تموز/يوليو 2015.