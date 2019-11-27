أعلن المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي الاربعاء أن البلاد أحبطت مؤامرة "خطيرة جدا" بعد اندلاع أعمال عنف خلال التظاهرات التي شهدتها إيران في وقت سابق هذا الشهر احتجاجا على رفع اسعار الوقود.

وقال خامنئي بحسب ما نقل التلفزيون الرسمي إن "الشعب الايراني أحبط مؤامرة عميقة وواسعة وخطيرة جدا وظف الأعداء أموالا طائلة لها وبذلوا جهودا كبيرة ليقوموا بمثل هذه الممارسات، أي التخريب والأعمال الشريرة والقتل".

وقال وزير الداخلية الإيراني عبد الله رحماني فضلي في وقت سابق إن نحو 731 مصرفا و140 مقرا حكوميا أضرمت فيها النار خلال الاضطرابات الراهنة في إيران.

وأضاف فضلي حسبما نقلت عنه وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن أكثر من 50 قاعدة تستخدمها قوات الأمن هوجمت ونحو 70 محطة غاز أُحرقت. ولم يذكر تفاصيل عن مواقع هذه الهجمات.

وأشار الوزير إلى أن عدد المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب رفع أسعار البنزين بلغ ما يقرب 200 ألف متظاهر.

وبحسب منظمة العفو الدولية فقد تم تسجيل مقتل 143 شخصا منذ بداية الاحتجاجات الأخيرة على رفع أسعار الوقود.