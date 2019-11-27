إيران تقول إنها أوقفت 8 أشخاص مرتبطين بالاستخبارات المركزية الأميركية

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) إن قوات الأمن أوقفت على الأقل ثمانية أشخاص مرتبطين بوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية خلال الأسبوع الأخير من الاحتجاجات.

ونقلت ارنا عن مسؤول في جهاز الاستخبارات الإيرانية قوله "هؤلاء العناصر تلقوا تدريباً موّلته وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وتمّ في بلدان عدة"، مضيفاً أنهم كانوا يتدربون "تحت غطاء صحافيين"، لقد تم اعتقال ستة منهم أثناء مشاركتهم في أعمال الشغب وتنفيذ أوامر منظمة الاستخبارات الأميركية، واثنين أثناء محاولتهم إرسال معلومات إلى الخارج".

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