خرج المئات من المزارعين الفرنسيين على متن جراراتهم يوم الأربعاء لقطع إحدى الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة باريس اعتراضاً على اتفاقات التجارة الدولية وسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الزراعية.

وتطالب النقابات الزراعية الفرنسية بعقد لقاء مع ماكرون لمناقشة السياسات التي وصفوها بالمضرة للفلاحة الفرنسية كالتخلص من مبيدات الغليفوسات المحاربة للأعشاب الضارة وغيرها من المبيدات.

وكتب مزارع على لافتة خلال المسيرة: "لن تبقى فرنسا زراعية بدون مزارعيها. دعونا نقوم بعملنا"، بينما كتب آخر: "أجب علينا يا سيد ماكرون. أنقذ المزارعين".

وقالت النقابات إن أعضائها المشاركين بالمسيرة ينوون قيادة جراراتهم حتى جادة فوش الثرية في باريس.

ويطلق المزارعون على سياسة ماكرون اسم "سحق الزراعة" وذلك بعد إصراره على توقيع عدة اتفاقيات لاستيراد المنتجات الزراعية من كندا ودول أمريكا اللاتينية بأسعار منخفضة وجودة منخفضة، بحسب وصف المزارعين الفرنسيين.

ولم يثن قرار الحكومة الفرنسية بمنح المزارعين حصة أكبر من مكاسب منتجاتهم المزارعين عن غضبهم تجاه سياسات ماكرون.

وهدد أحد المزارعين المشاركين بالمسيرة بالقول: "نريد أن نحذر الجميع من أنه في حالة عدم وجود المزيد من المزارعين في فرنسا ، فإن ذلك سيكون ضربة للاقتصاد الفرنسي".

وتعد فرنسا أكبر منتج زراعي بين دول الاتحاد الأوروبي.

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