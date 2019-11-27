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اليابان

اليابان تطور اختبارا للدم يكشف بدقة عن أنواع عدة من السرطانات خلال ساعات

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بقلم:   Sami Fradi 
اليابان تطور اختبارا للدم يكشف بدقة عن أنواع عدة من السرطانات خلال ساعات
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أعلنت شركة توشيبا اليابانية أنها طورت اختبارا لدم، يمكن أن يكشف أنواعا عدة من السرطانات بدقة تصل نسبتها 99% خلال ساعات فقط. وشكلت الشركة اليابانية فريقا مع كل من جامعة طوكيو الطبية، والمركز الوطني لعلاج السرطان، بهدف تطوير التكنولوجيا الجديدة.

ويقول العلماء العاملون في توشيبا، إن الاختبار يقيس درجة تركز جزيئات الحمض النووي الريبوزي، التي تفرزها الخلايا السرطانية. ويقول العلماء أيضا إن الاختبارات يمكنها الكشف عن 13 نوعا من أنواع السرطان في مراحله المبكرة، بما في ذلك سرطان المعدة وسرطان المعثكلة وسرطان الثدي.

ويقول العلماء إن الاختبارات تجرى عن طريق جهاز صغير، يمكن أن يتعرف على المرض خلال ساعتين، ويعتقد العلماء كذلك أن الجهاز يمكن أن يقلص كلفة فحص المرض. وتعتزم توشيبا أن تقوم باختبارات أخرى بهدف ترويج التكنولوجيا، خلال سنوات قليلة.

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