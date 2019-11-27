فيديو: كاميرات توثق لحظة الانفجار في مصنع للمواد البتروكيميائية بتكساس

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح عندما وقع انفجار في وقت مبكر من يوم أمس الأربعاء في مصنع للمواد البتروكيميائية في ولاية تكساس بجنوب الولايات المتحدة، متسبباً باندفاع كتلة هائلة من اللهب في الجو وأدى إلى اجلاء السكان من المنطقة، بحسب مسؤولين وشهود عيان.

وتظهر تسجيلات الفيديو والصور التي اتخذتها كاميرات مراقبة قريبة من المكان مدى قوة الانفجار.

وقال راين ماتيوسن الذي يقيم بالقرب من المصنع مع عائلته لوكالة فرانس برس "استيقظنا لنجد قطع الزجاج مبعثرة في كل مكان وأجزاء السقف منهارة وأبوابا انتزعت من اماكنها".

وأوضح الشاب البالغ من العمر 25 عاما أنه هو أقرباءه "صدموا وشعروا بالخوف".

وكتب رجال الإنقاذ على صفحتهم على فيسبوك "الرجاء أخذ العلم أن الجميع يجب أن يقوموا بإخلاء المنطقة في شعاع 800 متر حول مصنع "تي بي سي" في بورت نيشيس".

وذكر المصنع أن ثلاثة اشخاص أصيبوا بجروح من بينهم اثنان من الموظفين ومتعاقد.

وصرح قاضي المقاطعة جيف برانيك لوكالة "كاي اف دي إم نيوز" أن شخصاً أصيب بجروح، بينما أصيب آخر بكسر في الرسغ والثالث بكسر في الرجل. وقال إن عدم وقوع قتلى هو بمثابة "معجزة".

وقالت مجموعة "تي بي سي" إن الانفجار وقع في "وحدة معالجة في السابعة صباحاً من يوم أمس بتوقيت غرينتش". ويقع مصنع المواد البتروكيميائية الذي حدث فيه الانفجار على بعد 135 كيلومتراً عن هيوستن إحدى المدن الكبرى في الولايات المتحدة.

ويعمل في المنشأة أكثر من 200 شخص، بحسب موقع المجموعة، وهي تنتج غاز البوتادين السريع الاشتعال والمستخدم في صناعة المطاط الاصطناعي وغيره من البتروكيماويات مثل البوتان.