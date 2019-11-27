كشفت السلطات الإسبانية يوم الثلاثاء النقاب عن غواصة اعتُرضت أثناء محاولة تهريب 3.85 طنا من الكوكايين في مياه إقليم غاليثيا شمال البلاد.

وأُلقي القبض على مواطنين اثنين من الإكوادور يوم الأحد على صلة بالعملية بينما استطاع متهم ثالث الفرار.

وبلغ طول الغواصة 65 قدماً تم تحميلها بشحنة من الكوكايين بقيمة 121 مليون دولار أمريكي.

وقال مصدر أمني إسباني إن المهربين حاولوا إغراق الغواصة بحمولتها قبل أن يتمكن الغواصون الأمنيون من إعادتها إلى سطح المياه.

وتمكنت السلطات الإسبانية من اعتراض الغواصة بعد تتبع رحلتها التي بدأت من كولومبيا إلى سواحل أوروبا عبر المحيط الأطلسي.

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