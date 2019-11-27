شاهد: أطباء في الهند يستأصلون كلية مريض تزن 7.5 كيلوغرام

أجرى أطباء هنود عملية جراحية على أحد المرضى في مستشفى "سير غانغا رام" في الهند، حيث استئصلوا أحد كليتيه وهي متورمة. وقال الطبيب ساشين كاتوريا إن العملية أجريت على الرجل، بعد وصوله إلى المستشفى وهو يعاني من آلام حادة، على مستوى الجانب الأيسر من البطن حيث لوحظ وجود كتلة ضخمة.

وبعد اجراء الفحوصات اللازمة اكتشف الطبيب كاتوريا ورفاقه نزيفا كبيرا على مستوى الكلية، واتخذوا قرار باجراء العملية الجراحية. وقال الطبيب كاتوريا إنه بعد اكتشاف الوزن الهائل للكلية وهو 7.5 كيلوغرام، بحث عن طريق محرك البحث غوغل على الانترنت عن أكبر كلية تم استئصالها، فوجد أنه كانت هناك حالتان فقط، قد تم الابلاغ عنهما وكانتا أكبر من كلية المريض الحالي.

و كانت الكلية الأولى تعود إلى أمريكي فيما الآخر هولندي. أما الرقم القياسي لأكبر كلية مسجلة في كتاب غينس للأرقام القياسية، فكانت تزن 4.5 كيلوغرام.

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