شاهد: مقاتلات يابانية وكورية جنوبية "ترافق" قاذفتين استراتيجيتين روسيتين

ذكرت وكالات إعلامية روسية، نقلاً عن وزارة الدفاع، أن مقاتلات حربية يابانية وكورية جنوبية رافقت قاذفتين حربيتين روسيتين كانتا تحلقان فوق المياه المحايدة لبحر اليابان وبحر الصين.

وأكدت نفس المصادر أن القاذفتين الاستراتيجيتين الروسيتين من طراز "توبوليف 95 أم أس"، وتمت مرافقتهما من قبل مقاتلات "أجنبية" من طراز "أف 15" و"أف 16" تابعتين لسلاح الجوّ الكوري الجنوبي و"مقاتلة "أف 2" تابعة لسلاح الجو الياباني.

وليست هذه المرة التي تتلقى فيها طائرات حربية روسية تحذيرا من هذا النوع حيث سبق وأن أرسلت كوريا الجنوبية منذ حوالي شهر مقاتلات لتحذير طائرات حربية روسية قالت إنها دخلت منطقة تحديد المجال الجوي الكوري.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة في سيول أنّ 6 طائرات عسكرية روسية دخلت مرارًا منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا على مدى أكثر من 5 ساعات. كما أطلقت مقاتلات كورية جنوبية في يوليو-تموز الماضي قنابل ضوئية تحذيرية بالقرب من مقاتلات روسية اعتبرت سيول أنها انتهكت مجالها الجوي.

ومنطقة تحديد الدفاع الجوي تختلف عن المجال الجوي لأي دولة فهي المنطقة التي قد تطلب فيها الدول من الطائرات الأجنبية اتخاذ إجراءات معينة لتحديد هويتها. وقد نفت موسكو انتهاك طائراتها الحربية مجال أي دولة، مشيرة إلى أنها كانت تحلق فوق مياه محايدة في بحر اليابان وبحر الصين.

للمزيد:

اليابان تتحدى كوريا الشمالية بصفقة سلاح مثيرة للجدل

كوريا الجنوبية تطلق مئات الطلقات التحذيرية على طائرة روسية انتهكت مجالها الجوي