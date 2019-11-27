شاهد: رجل ينشغل بهاتفه ويسقط على سكة مترو بوينس آيرس

نجا رجل أربعيني في الأرجنتين من الموت بأعجوبة، عندما سقط وسط الممر الخاص بسكة للمترو في محطة بوينس آيرس.

ويظهر فيديو نشرته شرطة المدينة، وهو يسير داخل المحطة، وقد صب تركيزه على هاتفه المحمول، وبمجرد اقترابه من حافة ممر السكك وجد نفسه طريح الأرض.

ومن حسن حظه أن سارع لنجدته ركاب قدما له يد المساعدة ورفعاه عن السكة قبل دقيقة من وصول المترو الذي كان سيفرمه تحت عجلاته.

وقد تم نقل الرجل إلى المستشفى بعد أن تدخلت فرقة الطوارئ وأسعفته.

فاحذروا أن تكونوا ذات يوم مكان هذا الرجل الذي عرضه هاتفه الذكي للخطر.

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