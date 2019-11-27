شاهد: ترامب يعفو عن الديكين "خبز" و"زبدة" ويهاجم الديمقراطيين

عفا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ديكين روميين محظوظين لن يُذبحا خلال احتفالات عيد الشكر في البيت الأبيض وذلك استمراراً لتقليد سنوي دأب عليه الرؤساء الأمريكيون منذ أربعينيات القرن الماضي.

ويأتي التقليد قبل يومين من عيد الشكر الذي يحتفل به ملايين الأمريكيين بطهو ولائم الديك الرومي. ولكن الديكين "بريد" (خبز) و"باتر" (زبدة) أفلتا من الذبح والطهو هذا العام بعد صفح ترامب عنهما.

وبدأ تقليد عفو الرؤساء الأمريكيين عن أحد ديوك عيد الشكر في عهد الرئيس هاري ترومان الذي تقلد المنصب منذ عام 1945 وحتى عام 1953.

واستغل ترامب مراسم التقليد للهجوم على الديمقراطيين والسخرية من التحقيق الساعي لعزله إثر الكشف عن مكالمة هاتفية لوح فيها بمنع المعونة الأمريكية عن أوكرانيا إذا لم تحقق كييف في أعمال نجل المرشح المحتمل للديمقراطيين للانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن خصم.

وقال الرئيس إن هذين الديكين "تلقيا أوامر للمثول في الطابق السفلي لدى آدم شيف الخميس"، اليوم الذي يتشارك الأميركيون مع عائلاتهم وأصدقائهم ديوك رومية مشوية، وذلك في إشارة ساخرة إلى رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الذي أجرى التحقيق بشأن عزل ترامب في الكونغرس.

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