بوليفيا تعلن إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

أعلنت بوليفيا الخميس إعادة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، التي كانت قد قطعتها في عهد الرئيس السابق إيفو موراليس.

وأعلنت كارين لونغاريك، وزيرة الخارجية في الحكومة الانتقالية القرار خلال اجتماع مع المراسلين الأجانب، دون أن تحدد موعدا رسمياً لاستئناف العلاقات أو تفاصيل اخرى.

استقال موراليس في 10 تشرين الثاني/نوفمبر تحت ضغط الشارع والعسكر، وفر إلى المكسيك بعد اندلاع احتجاجات دامية في الشوارع إثر إعلان فوزه بولاية رئاسية رابعة في انتخابات متنازع عليها.

وقطع موراليس العلاقات مع إسرائيل في كانون الأول/ديسمبر عام 2008 بعد هجوم إسرائيلي على غزة قتل فيه مئات الفلسطينيين.

كما صنّف موراليس إسرائيل دولة إرهابية منذ ذلك الوقت، وألغى اتفاقا يمكن الإسرائيليين بموجبه زيارة بوليفيا بدون تأشيرة.

وقالت لونغاريك "لقد كان تدبيرا سياسيا لم يأخذ بعين الاعتبار الآثار الجانبية مثل القضايا الاقتصادية والتجارية"، مضيفة أن استعادة هذه العلاقات ستكون مفيدة لقطاع السياحة في بوليفيا.

علما بأن بوليفيا اعترفت بالدولة الفلسطينية منذ الثمانينات.

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