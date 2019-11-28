ألماني يخسر عشرين ألف يورو بإحدى أغرب الطرق الممكنة

فقد رجل متقاعد من ذوي الاحتياجات الخاصة 20 ألف يورو، عندما وضعها في ظرف نقدي على سطح سيارته، وقادها في ألمانيا.

وناشدت الشرطة، أي شخص يجد المال أن "يكون صادقاً" ويسلمه لأقرب مركز شرطة.

وكان المتقاعد، البالغ من العمر 70 عامًا قد سحب النقود من أحد البنوك في فيتن، بالقرب من دورتموند، ليتمكن من شراء سيارة جديدة.

وقالت الشرطة في بيان " نرسل نداء عاجلاً، إذا تم العثور على الظرف، فإننا ندعو لتسليم الأموال إلى مكتب الممتلكات المفقود أو الشرطة".

علما بأن المبلغ قد تم سحبه في حوالي الساعة 3.40 مساء يوم الجمعة الفائت.

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