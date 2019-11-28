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سلوفينيا

مصرع مهاجريْن سورييْن كانا يختبئان في صندوق سيارة في سلوفينيا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
لاجئ سوري يعانق ابنه بالقرب من خيمة للجوء في اليونان
لاجئ سوري يعانق ابنه بالقرب من خيمة للجوء في اليونان -
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REUTERS/Elias Marcou
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لقي مهاجران كانا يختبئان في صندوق سيارة حتفهما في حادث مرور في سلوفينيا الخميس، وفق ما أعلنت الشرطة، وسط ازدياد أعداد المتسللين الساعين لدخول الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

وقع الحادث بعيد منتصف الليل على الطريق السريع المؤدي من العاصمة ليوبليانا إلى إيطاليا، عندما فقد السائق السيطرة على السيارة التي كان يهرب فيها ثمانية سوريين، وفق المتحدث باسم الشرطة بريموز كادونك.

وثلاثة منهم كانوا في صندوق السيارة وطاروا منها بعد أن ارتطمت بسياج ثم انقلبت. وتوفي اثنان منهم فيما لا يزال الثالث في حالة حرجة، بحسب ما قال كادونك في مؤتمر صحافي.

وتم توقيف السائق البوسني البالغ 42 عاما. وكان السوريون قد عبروا الحدود بصورة غير قانونية من كرواتيا قبل ساعات على الحادث.

وبحسب أرقام الشرطة، تم اعتراض أكثر من 14 ألف شخص دخلوا سلوفينيا بصورة غير شرعية من كرواتيا المجاورة في الأشهر العشرة الأولى من العام، أي بزيادة 72 بالمئة مقارنة بنفس الفترة عام 2018.

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