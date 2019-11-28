السلطة الانتقالية في السودان توافق على "تفكيك" نظام عمر البشير

وافقت السلطات السودانية الانتقالية على مشروع قانون، اليوم، الخميس، لـ"تفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير"، بحسب ما ذكره التلفزيون الرسمي السوداني.

وتم تمرير مشروع القانون في جلسة لمجلس الوزراء ومجلس السيادة. وغرّد رئيس الحكومة عبد الله حمدوك عبر حسابه على موقع تويتر قائلاً إن " قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين لا يهدف إلى الانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة الشعب السوداني بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته، أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق".

هذا وأردف حمدوك في تغريدة ثانية، قائلا "أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك؛ إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قوياً وثائراً فشق درباً سدَّت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر الخلاص مستوياً في جماعة وها نحن نصليه حاضرا".

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