شاهد: معبر مشاة ثلاثي الأبعاد لإجبار السائقين على التوقف في تايلاند

تحاول تايلاند إيجاد حل إبداعي لتقليل عدد حوادث المشاة - من خلال رسم خطوط لعبور المشاه ثلاثية الأبعاد لإجبارالسائقين على التوقف.
عمل على الخطوط الجديدة، حوالي 50 طالبًا ومتطوعًا، وتم استخدام منظور افتراضي تجعلها تبدو أكثر ارتفاعا من سطح الطريق.
يجدر بالذكر أن هناك حوالي 10،672 حادثا للمشاة في تايلاند، أسفر عن مقتل أكثر من 900 ضحية وفقا لإحصاءات مكتب الأمن الصحي الوطني في تايلاند، خلال السنوات الأربع الماضية.
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