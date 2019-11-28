الهجرة الأوروبية نحو المملكة المتحدة تسجل أدنى مستوياتها منذ 10 سنوات

سجل عدد الأشخاص الذين قدموا من دول الإتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة إنخفاضا كبيرا منذ تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وبلغ الفرق بين عدد الأشخاص الذين قدموا إلى المملكة المتحدة خلال الـ 12 شهرًا الماضية بالمقارنة مع عدد الأشخاص الذين غادروا المملكة حوالي 48 ألف شخصا وهو أدنى مستوى منذ العام 2003. وأرجع مكتب الإحصاء الوطني هذا الوضع إلى قلة عدد الأشخاص القادمين إلى بريطانيا بهدف العمل.

وخلال السنة الماضية، بلغ صافي الهجرة الإجمالية من كل دول الاتحاد الأوروبي والدول المحيطة حوالي 212 ألف. وأشار مكتب الإحصاء إلى أن عدد الأشخاص القادمين إلى المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد بلغ حاليا الحد الأدنى له منذ مارس/ أذار 2013.

وتتحدث بعض المصادر الإعلامية في المملكة عن زيادة مطردة في عدد مواطني الاتحاد الأوروبي العائدين إلى بلدانهم، حيث هاجر حوالي 151 ألف شخصا خلال الأشهر الـ 12 الماضية بعدما بلغت الهجرة الصافية من دول الاتحاد الأوروبي نحو المملكة المتحدة مستويات الذروة في العام 2015 وأوائل العام 2016 بحوالي 200 ألف شخص.

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غير أن مكتب الإحصاءات الوطنية قد أكد إرتفاع وتيرة الهجرة من الدول خارج الاتحاد الأوروبي تدريجياً على مدار السنوات الست الماضية، حيث توافد المزيد من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى المملكة المتحدة.