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شاهد: ترامب يثير التساؤلات بعد تحوله إلى "روكي"

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بقلم:  يورونيوز مع أ.ف.ب
شاهد: ترامب يثير التساؤلات بعد تحوله إلى "روكي"
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دونالد ترامب/ فيسبوك
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فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملايين من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بنشره صورة لوجهه بعد أن تم تركيبه على جسد الممثل الأمريكي سيلفستر ستالون أثناء تجسيده لأشهر أعماله السينمائية في دور الملاكم "روكي بالبوا".

ويظهر في الصورة وجه ترامب خالي من التعابير على جسد بالبوا المفعم بالعضلات وهو عاري الصدر.

ولم يصاحب الصورة، التي نشرها ترامب على حساباته بموقعي تويتر وفيسبوك، أي نص مما زاد من الافتراضات حول الرسالة التي يسعى ترامب إيصالها بنشره لهذه الصورة.

وأثارت الصورة تهكم البعض من معارضي ترامب حول العالم، الذين اتهموه بالتصابي ونشر منشورات لا تليق بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر مناصرو ترامب الصورة تعبير عن قوته وصلابته السياسية وقدرته على القتال من أجل تحقيق أهدافه.

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