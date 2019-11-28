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شاهد: قرية فيتنامية تودع اثنين من ضحايا شاحنة المهاجرين في إنجلترا

ودعت قرية فيتنامية اليوم الخميس اثنين من أبنائها كانوا ضمن 39 مهاجراً غير شرعي عُثر على جثثهم داخل شاحنة نقل في إنجلترا الشهر الماضي. وخرج حوالي 300 من الأهالي لتشييع جثامين الشابين اللذين دفنا سويا بعد موكب طاف بجثتيهما أنحاء القرية. ووصلت رفات 16 شخصاً من بين ضحايا شاحنة المهاجرين غير الشرعيين إلى مدنهم وقراهم في فيتنام أمس الأربعاء.

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