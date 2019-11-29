شاهد: أبرز الفيديوهات من فقرة "لا تعليق" الأسبوعية

حققت طفلة من مدينة حيدر آباد في الهند رقمين قياسيين عالميين، تعلق الأول بتحطيمها أكبر عدد من ألواح الخزف (السيراميك) بيد واحدة خلال 20 ثانية، فيما حطمت الرقم الثاني بإعدادها أكبر عدد من نماذج لعبة طي الورق خلال ساعة. وحطمت الطفلة سارودا البالغة من العمر ثماني سنوات 202 لوح خزف، وأعدت 202 نموذجا ورقيا من لعبة "أوريغامي" أو فن طي الورق.

خنزير يطارد مراسلا تلفزيونيا على الهواء

خطف خنزير الأضواء خلال بث مباشر على شاشة قناة محلية يونانية، بعدما أربك المراسل الذي لم يستطع أن يؤدي عمله بسبب مطاردة الخنزير له دون توقف.

وقال المراسل الذي كان بصدد القيام بتغطية مباشرة حول تبعات عاصفة ضربت إحدى المدن إن الخنزير كان يطاردهم قبل البث، ولم يتوقف عن محاولة "عضي".

عودة "سانتا كلاوز"إلى المدرسة تحضيرا لموسم الأعياد

تقيم وزارة المرح الدورة السنوية الثالثة والعشرين في كاتدرائية ساوثوارك، تحضيراً لعيد الميلاد، للتأكد من سير الأمور على أكمل وجه، مثل زي "سانتا" ومعرفة أفضل الألعاب لعام 2019، والأهم من ذلك، معرفة كيفية الإجابة على أسئلة الأطفال.

ويتعلم "سانتا" أيضا كيف يقول عيد ميلاد سعيد بلغات متعددة.