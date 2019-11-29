الشرطة البريطانية: مقتل ثلاثة في عملية الطعن على جسر لندن بمن فيهم المهاجم

قالت المسؤولة عن شرطة لندن البريطانية إن حادثة الطعن التي وقعت بعد ظهر اليوم، الجمعة، على جسر لندن، أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، بمن فيهم المهاجم، وجرح عدّة آخرين.

وكانت الشرطة أكدت سابقاً أن العملية التي نفذت بالسلاح الأبيض، عمل إرهابي.

وأضافت المسؤولة أن المشتبه به كان يحمل "متفجرات مزيّفة" وأن رجال الأمن أطلقوا عليه النار وقتلته، مضيفة أن ثلاثة أشخاص آخرين جرحوا خلال العملية وتمّ نقلهم إلى المستشفى.

ووعدت المسؤولة عن شرطة لندن بتكثيف الدوريات لعناصر الشرطة بأسرع وقت ممكن، مضيفة أن الجهاز يحقق فيما إذا كان المهاجم قد نفذ العملية وحده أو بمساعدة آخرين.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت أن عدد القتلى، غير المهاجم، بلغ اثنين.

وكانت الشرطة شرحت أن عناصر تابعين لها تلقوا اتصالاً، اليوم الجمعة، بعد وقوع حادثة طعن على جسر لندن، مضيفة أن هناك عدّة أشخاص جرحوا، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

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