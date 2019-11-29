الشرطة الهولندية: ثلاثة جرحى بعملية الطعن التي تمت في سوق تجاري بلاهاي

أصيب ثلاثة أشخاص مساء الجمعة في هجوم بالسلاح الأبيض في سوق تجارية في لاهاي، وفق ما أفادت الشرطة الهولندية. وقالت وسائل إعلام محلية إن المصابين تم استهدافهم في شكل محدد، مع استبعاد الفرضية الإرهابية.

غير أن الشرطة لم تنفِ الفرضية ولم تؤكدها كذلك.

وأظهرت وسائل الإعلام الهولندية أناساً يتجمعون خلف طوق لعناصر الشرطة بالقرب من مركز المدينة. وحلقت مروحيات فوق مكان الهجوم فيما انتشر عدد لا بأس به من سيارات الإسعاف.

وأوردت الشرطة أنها تلاحق شخصاً يتراوح عمره بين أربعين وخمسين عاماً، يرتدي معطفاً أسود وسروالاً رياضياً رمادياً. ولم تدل السلطات الهولندية بمعلومات إضافية عن ملابسات الهجوم.

وقالت الشرطة في بيان لها إن العملية تمّت أمام متجر "هادسن باي" وهو مكتظ بالمتسوقين.

وتأتي عملية الطعن، التي لم تقدم تفاصيل إضافية توضح خلفياتها، في يوم "الجمعة السوداء" حيث تقوم المتاجر بتنزيلات كبيرة ما يدفع الكثير من الناس إلى التسوق.

وتأتي العملية أيضاً بعد ساعات من عملية طعن أخرى وقعت على جسر لندن، في قلب عاصمة المملكة المتحدة، قالت الشرطة إن دوافعها إرهابية وأدت إلى مقتل المهاجم، وشخص آخر على الأقل.