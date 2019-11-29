حماس: مقتل فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في غزة، الجمعة مقتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في شرق خان يونس وإصابة 5 آخرين، فيما قال شهود إن نحو عشرين فتى اقتربوا من السياج الحدودي الفاصل هناك.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة "استشهد فهد محمد وليد الأسطل (16 عاماً) برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلي في البطن، شرق خان يونس كما أصيب خمسة آخرون برصاص الاحتلال".

وتجمع نحو عشرين فتى وطفلاً قرب السياج الحدودي الفاصل عند مخيم "مسيرات العودة" بشرق خان يونس رغم إعلان تأجيل مسيرات العودة، بحسب شهود عيان.

وقال الجيش الإسرائيلي لفرانس برس" إنه يدرس حيثيات الحادث".

من جهته قال طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في تصريح "أحيا متظاهرون اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بمخيم العودة (يبعد 700 متر من السياج الحدودي) شرق خان يونس بأعداد واسعة، وأكدوا تمسكهم باستمرار مسيرات العودة وكسر الحصار".

وأضاف "أن الروح التي أبداها المتظاهرون خلال وجودهم، تعبر عن روح كفاحية عالية واستعداد للمضي قدما بمسيرات العودة مهما كانت الظروف والتحديات".

وانطلقت "مسيرات العودة" في آذار/مارس 2018. وقتل منذ ذلك الحين نحو 348 فلسطينياً معظمهم خلال هذه الاحتجاجات على الحدود.

ويطالب المشاركون في المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع المستمر منذ أكثر من عقد، وبحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى الأراضي التي هُجِّروا منها العام 1948.

وخاضت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في القطاع ثلاث حروب منذ العام 2008.

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