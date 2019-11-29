هاشتاغ "الدخان الجديد مغشوش1" يتصدر تويتر في السعودية.. ما القصة؟

في العام 2018 أصدرت هيئة الغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية قراراً يجبر مستوردي التبغ التعامل مع الغلاف الجديد والذي يهدف، بحسب الهيئة، إلى "تقليل منتجات التبغ وزيادة فعالية التحذيرات الصحية على عبواتها".

اليوم، يعود القرار مجددا إلى الواجهة ويثير جدلاً واسعاً في الفضاء الافتراضي السعودي، بعد تشديد الهيئة على المتاجر لبيع علب السجائر "بحلتها" الجديدة. واجتاحت موجة من الغضب موقع تويتر في الساعات القليلة الماضية في المملكة امتعاضاً من سوء نوعية التبغ وعلب السجائر التي غزت الأسواق، بحسب ما يقوله المغردون.

وتصدر هاشتاغ "الدخان الجديد مغشوش1" تويتر في المملكة.

آلاف التغريدات من قبل المدخنين وغير المدخنين السعوديين دونت في الساعات الأخيرة.

وانقسمت التصريحات بين المبارك والذي رأى في هذه الخطوة، دافعا قد يساهم في إقلاع العديد من الأشخاص عن التدخين والتخلص من الآثار السلبية المترتبة عنه، وآخرين اعتبروا أن "الحكومة السعودية تقوم بسرقة المواطنين من خلال إغراق الأسواق بهذه النوعية المغشوشة والتي تبيعها بأسعار مرتفعة".

مشارع أحد المغردين عبر موقع تويتر، أكد أنه وجد داخل علبة الدخان عيدان قرنفل (ما يعرف أيضاً بالمسمار). من جانبه أردف فهد أنه أيضا وجد كمية كبيرة من نشارة الخشب داخل علبة السجائر بعد أن قام بفتحها واكتشاف مكوناتها.

هذا وكان للمغرد الذي اختار لنفسه اسم "بن عسكر" على تويتر وجهة نظر مختلفة، إذ يتهم الحوثيون بإنتاج هذه النوعية من التبغ في اليمن ومن ثم تصديرها من صنعاء إلى السعودية، وحمّل وزارة التجارة والجمارك مسؤولية دخولها البلاد، وقلة الرقابة.

أما ياسر الشمري كغيره من المنتقدين، كتب أن "الدخان الجديد خطير جدا ومميت، وهو خالي من التبغ الطبيعي ويحوي مواد مصنعة وقليل من مخلفات الخشب ومادة تار من مشتقات البترول وتستخدم كطبقة عازلة للإسفلت.

وأضاف أنه تم تأكيد حالات فتق في الرئتين، وأنه يصنع في جبل علي في الإمارات".

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