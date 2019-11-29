ميركل تزور معسكر أوشفيتز في بولندا للمرة الأولى

تقوم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الجمعة المقبل بأول زيارة لمعسكر أوشفيتز-بركيناو، على ما أعلنت المتحدثة باسمها، قبل حلول الذكرى الخامسة والسبعين لتحرير معسكر الموت النازي.

وتكون ميركل بذلك ثالث مستشار ألماني بعد هيلموت شميت وهيلموت كول يزور المعسكر الذي أقامه النازيون في بولندا المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية.

وتلقي ميركل خطابا في بيركينو حيث مارس النازيون الإبادة بحق اليهود وخصوصاً عبر غرف الغاز، حيث ستضع ميركل أكاليل الزهور، وتأتي زيارتها تلبية لدعوة مؤسسة أوشفيتز-بركيناو في الذكرى العاشرة لتأسيسها.

وعشية زيارتها لبولندا، ستؤكد ميركل ورؤساء حكومات 16 مقاطعة ألمانية تخصيص 60 مليون يورو (66 مليون دولار) كدعم مالي للمؤسسة. وبات المعسكر، الذي قتل فيه مليون يهودي بين عامي 1940 و1945، رمزاً للإبادة التي ارتكبها أدولف هتلر بحق اليهود.

وقضى فيه أيضاً أكثر من مئة ألف اضافيين بينهم بولنديون غير يهود وسجناء حرب سوفياتيون ومقاتلون مناهضون للنازية. وحرر الجيش الأحمر المعسكر في 27 كانون الثاني/يناير 1945.

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