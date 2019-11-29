دون تعليق في أسبوع: فقاعات غريبة في الصين وعملية إنقاذ ناجحة في ألبانيا

نظمت مجموعات نسائية احتجاجات وسط العاصمة مكسيكو، عشية إحياء اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، وقد استعملن أدوات منها ما تعلق بالرسم على لوح توسط الساحة، فيما عملت أخريات على حياكة قلوب وتعليقها، في محاولة للحد من ظاهرة العنف في بلدهن.

وفي مدينة موهي في أقصى شمال الصين، سارع الأهالي لمشاهدة فقاعات من غاز الميثان مدفونة أسفل طبقات من الثلوج. وأدى انخفاض درجة الحرارة إلى 35 درجة تحت الصفر، إلى تحلل بعض المواد العضوية في التربة، وإفرازها للميثان، لتتكوّن الآلاف من الفقاعات غريبة الشكل في بحيرة ليانهوا المتجمدة.

وفي ألبانيا تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال رجل من تحت الأنقاض، إثر انهيار مبنى جراء زلزال عنيف بلغت قوته 6,4 درجات، وكان الأقوى منذ عقود، ما أدى إلى مقتل 40 شخصا على الأقل، وتدمير مبان بكاملها، بينما علق عدد من السكان تحت الأنقاض.

وفي مدينة فرنكفورت الألمانية قالت رئيسة البنك المركزي الجديدة كريستين لاغارد، إن الثقة الحالية في اليورو ينبغي أن تتم حمايتها ويتم إثراءها لأنها ثمينة على حد قولها، وجاء هذا التصريح بعد أن أمضت توقيعها، الذي سيظهر على الأوراق النقدية الصادرة من هنا فصاعدا باليورو.

وفي مدينة ميونخ الألمانية أيضا، حقق رياضي نمساوي حلمه، عندما تمكن من تحريك عجلة الدولاب الهوائي "هاي سكاي"، معتمدا على بنيته الجسدية، وقال فرانز مولنر من سالزبورغ إن كل ثانية من رقمه القياسي العالمي، كانت مؤلمة ولكنه شعر بسعادة غامرة. ودولاب هاي سكاي في ميونيخ هو أكبر عجلة متحركة في العالم، ويصل ارتفاعه إلى حوالي 80 متراً.