الملياردير الإماراتي حسين سجواني يستحوذ على دار روبرتو كافالي للأزياء

أعلنت مجموعة دايكو التي يملكها الملياردير الإماراتي حسين سجواني، الذي يرتبط بعلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاستحواذ على دار الأزياء الايطالية الفاخرة روبرتو كافالي. وسجواني هو رئيس مجلس ادارة شركة داماك العقارية العملاقة في دبي المعروفة بتطوير المشاريع الكبرى مثل نادي ترامب الدولي للغولف الذي افتتح في دبي في شباط/فبراير عام 2017.

ولم يحدد بيان دايكو قيمة الصفقة التي دفعتها شركة سجواني الاستثمارية الخاصة "فيجين انفستمنت" لدار كافالي.

وكانت دار كافالي قد مرت بأزمات مالية متكررة في السنوات الأخيرة.

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وفي تشرين الأول/أكتوبر أيّدت محكمة في ميلانو اتفاقية إعادة هيكلة الشركة مع دائنيها، ما سمح لشركة سجواني بالاستحواذ على العلامة التجارية الفاخرة. ونقلت دايكو عن سجواني قوله "اعتقد أن صدى هذه العلامة التجارية يتردد مع فكرتنا عن الفخامة".