شاهد: نمساوي يلقب بالصخرة يحرّك أكبر دولاب هواء في العالم بقوة جسمه

حقق رياضي نمساوي حلما طالما أراد تحقيقه أمس الخميس عندما تمكن من تحريك لعبة الدولاب الهوائي "هاي سكاي" في ميونيخ بعدما بقوة دفع... جسده! وقال فرانز مولنر من سالزبورغ إن كل ثانية من رقمه القياسي العالمي كانت مؤلمة ولكنه شعر بسعادة غامرة.

وتم ربط مولنر بحبال معلقة على عجلة فيريس التي سحبها بثقله وتحرك الدولاب وسط تشجيع الجمهور.

يطلق مولنر على نفسه اسم "الصخرة النمساوية" ويحمل ألقاباً قياسية أخرى مثل "مقلاة القلي"، وتدمير علب البيرة بمعدته وسحب 50 طفلاً على منحدر للتزلج، بحسب موقعه على الإنترنت.

ودولاب هاي سكاي في ميونيخ هو أكبر عجلة متحركة في العالم ويصل ارتفاعها إلى حوالي 80 متراً.

رياضات قاسية أخرى: