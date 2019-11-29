فيديو لبغداد: كأنها ساحة حرب

شهد العراق اليوم، الخميس، أحد الأيام الأكثر دموية منذ انطلاق الاحتجاجات المطلبية. ووفقاً لمصادر طبية، قُتل 22 محتجاً برصاص قوات الأمن في مدينة الناصرية الجنوبية.

في بغداد التي تحولت إلى ساحة حرب كما نرى في الفيديو أعلاه سقط أربعة قتلى في صفوف المحتجين بحسب ما أفادت به وكالات إعلام محلية وعالمية، إثر مواجهات عنيفة مع الأمن.

وقد شوهد المتظاهرون وهم يلقون الحجارة خلال المواجهات العنيفة وغير المسبوقة في أنحاء العراق وراح ضحيتها أكثر 350 شخصا حتى الآن، بحسب مصادر طبية والمسعفين.

وخلال أسابيع الاحتجاجات، استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المحتجين العزل. فيما ألقى بعض المتظاهرين قنابل البنزين والحجارة والطوب.

وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجول في مدينة النجف بعد أن أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية فيها.

للمزيد على يورونيوز: