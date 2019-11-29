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شاهد: كيف احتفل الأمريكيون بعيد الشكر في ولاية نيويورك؟

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بقلم:  يورونيوز 
شاهد: كيف احتفل الأمريكيون بعيد الشكر في ولاية نيويورك؟
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REUTERS/Brendan Mcdermid
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احتفل سكان ولاية نيويورك الأمريكية والملايين من السواح الذين توافدوا إلى المدينة الصاخبة من مختلف أنحاء العالم يوم أمس الخميس 28 نوفمبر/تشرين الثاني بمناسبة عيد الشكر.

ورفعت البالونات العملاقة التي تجسد شخصيات تعكس الثقافة الشعبية الأمريكية، من شخصيات كرتونية اشتهرت حول العالم. وخرج العشرات من الفنانين في مسيرات جابت أنحاء المدينة.

وعيد الشكر هو تقليد غير ديني بدأ في العشرينات من القرن الماضي، ويتم إحياؤه في آخر يوم خميس من شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وخلال هذه المناسبة يلتقي جميع أفراد العائلة والأصدقاء على العشاء ويشكرون الرب على ما منحهم من خيرات ونعم.

REUTERS/Brendan Mcdermid
REUTERS/Brendan Mcdermid

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