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شاهد: رواد الفضاء في المحطة الدولية يحتفلون بعيد الشكر

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بقلم:   رشيد سعيد قرني 
رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية
رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية -
حقوق النشر
أسوشيتد برس
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تقدم رواد فضاء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من على متن المحطة الفضائية الدولية لأحبائهم بتهانيهم بمناسبة عيد الشكر عبر شريط مصور تحدى الجاذبية. وتطرق ثلاثي الفضاء جيسيكا مئير ووكريستينا كوخ وأندرو مورجان في رساتهم المصورة ما يمثله لهم عيد الشكر. كما أوضحوا كيف سيقضي الطاقم المكون من ستة أفراد يقيمون حاليًا في المحطة الفضائية هذه العطلة.

ومثل العديد من المواطنين الأمريكيين، سيقوم الثلاثي بإعداد وليمة تضم جميع أطباق عيد الشكر المعتادة، بما في ذلك طبق الديك الرومي والبطاطس. كما سيحاول أعضاء الطاقم تحضير فطيرة اليقطين محلية الصنع.

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