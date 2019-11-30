شاهد: مدينة النجف تودع ضحاياها الذين سقطوا برصاص الأمن خلال الاحتجاجات

خرج آلاف العراقيين اليوم السبت في شوارع مدينة النجف، التي يزورها ملايين الشيعة بينهم إيرانيون سنويا، لتشييع ثلاثة من المتظاهرين الذين قتلوا يوم أمس الجمعة عقب مواجهات دامية وقعت بين المحتجين وقوات الأمن.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر مظاهرات ضد الحكومة تقمعها السلطات بالقوة المفرطة ما أدى إلى سقوط أكثر من 420 قتيلا وآلاف الجرحى في العاصمة بغداد ومدن الجنوب، دفعت اليوم برئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تقديم استقالته رسمياً إلى البرلمان.

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