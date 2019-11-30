الشرطة الهولندية توقف شخصا يشتبه بضلوعه في هجوم لاهاي

أعلنت الشرطة الهولندية اليوم السبت أنها اعتقلت شخصا يشتبه بضلوعه في الهجوم بسكين الذي وقع يوم أمس الجمعة في شارع تجاري في لاهاي، وأسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وقالت شرطة المدينة في تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر "إثر الاعتداء بسكين الذي ارتكب في غروتي ماركسترات، تم للتو اعتقال رجل في الخامسة والثلاثين من عمره في وسط لاهاي"، موضحة أن "لا مسكن ثابتا" للمشتبه به.

واضافت "سيتم نقله إلى مركز للشرطة حيث سيتم استجوابه".

وكان المنفذ فر بعد وقوع الهجوم في متجر كبير بوسط المدينة، فيما سيطر الهلع على حشود المتسوقين في يوم التنزيلات السنوي المعروف بـ"الجمعة السوداء" (بلاك فرايداي).

وفي وقت سابق، قالت ماريجي كيبر المتحدثة باسم الشرطة، ردا على سؤال عن احتمال وجود دافع إرهابي وراء الاعتداء، إنّه "من المبكر جدا التكهن في مثل هذه الأمور"، مشيرة إلى أن المحققين يعملون على عدة سيناريوات.

وغادر الجرحى الثلاثة وجميعهم من القصر المستشفى إلى منازلهم، وفق ما أفادت الشرطة. وهم فتى (13 عاما) وفتاتان (15 عاما).

وفي لندن وقبل ساعات من هذا الاعتداء قتل سجين سابق حكم عليه في قضية إرهاب وأفرج عنه بشروط، شخصين بطعنات سكين قبل أن يسيطر عليه مدنيون ثم قتل برصاص الشرطة التي وصفت الهجوم بأنه "ارهابي".

وفي هولندا قالت الشرطة في البداية إنها تبحث "عن رجل أسمر البشرة إلى حد معين" عمره بين 40 و50 عاما ويرتدي معطفا أسود وسروالا رياضيا رماديا، قبل أن تتراجع عن ذلك وتؤكد أن "تحريات معمقة" لا تزال جارية.

ووقع الهجوم في أحد المتاجر الكبرى على شارع "غروتي ماركتشترات" الذي يشهد زحمة كبيرة والواقع في أكبر حي تجاري في المدينة غير بعيد من مبنى البرلمان وحيث أيضا مقر الحكومة.

وأظهرت مشاهد نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي زبائن أصابهم الهلع يفرون بعيدا من المكان.

وقال أحد الشهود للتلفزيون "رأيت فتاتين تصيحان وتهربان ركضا. وفر رجل. قفز بشكل رياضي جدا فوق المقاعد للهروب. كان أشبه بفهد".

وشهدت هولندا العديد من الهجمات أو محاولات الهجوم الإرهابية في السنوات الأخيرة.

واعلنت الشرطة الاثنين توقيف شخصين للاشتباه في تحضيرهما لهجوم إرهابي في البلاد بنهاية العام مع أحزمة ناسفة وسيارة مفخخة.

وحكمت محكمة هولندية في تشرين الثاني/نوفمبر على باكستاني بالسجن عشر سنوات بعد إدانته بالتحضير لـ "اعتداء إرهابي" ضد النائب اليميني المتطرف المعادي للمسلمين غيرت فيلدرز.

وفي آذار/مارس قتل أربعة أشخاص حين فتح رجل من أصل تركي النار داخل ترامواي في أوتريخت، وهو ملاحق بتهمة ارتكاب جرائم قتل لغايات إرهابية.

وفي أيلول/سبتمبر 2018 أعلنت النيابة العامة الهولندية إحباط "اعتداء إرهابي كبير" في البلاد من خلال توقيف سبعة رجال يشتبه بأنهم كانوا ينوون التحرك خلال "حدث كبير".

وفي آب/اغسطس 2018 هاجم شاب أفغاني بسكين سائحين أمريكيين في المحطة المركزية بامستردام. وحكم عليه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالسجن 26 عاما.

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