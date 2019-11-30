إطلاق سراح زعيمة المعارضة في بيرو كيكو فوجيموري بعد سجنها عام ونيف بتهم فساد

اطلق سراح زعيمة المعارضة البيروفية والمرشحة السابقة لانتخابات الرئاسة في البيرو كيكو فوجيموري من السجن في العاصمة ليما، حيث كان يتم التحقيق معها في قضايا فساد.

ولدى خروجها من السجن، كان زوجها مارك فيلانيلا في استقبالها، وكان مارك بدأ إضراب جوع لأجل المطالبة بإطلاق سراحها، كما كان في استقبالها أيضا العديد من أنصارها.

وقد أفرج عن ابنة الرئيس السابق للبيرو البيرتو فوجيموري، بعد أن وافقت المحكمة الدستورية على طلب إطلاق سراحها يوم الإثنين بعد الحكم عليها في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2018 بالسجن ثمانية عشر شهراً قبل المحاكمة، وكانت تخضع لتحقيق يتعلق بقضايا فساد.

وكانت فوجيموري قضت ما يزيد عن السنة في السجن، حيث اتهمت بإخفاء مساهمات شركة بناء برازيلية في حملة انتخابية، بطريقة غير شرعية.

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