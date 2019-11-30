"أنا جائع".. هكذا أنهى يونكر آخر مؤتمر صحفي له كرئيس للمفوضية الأوروبية

ظهر رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته جان-كلود يونكر في آخر مؤتمر صحافي له، كرئيس للمفوضية، أمس الجمعة، في بروكسل، إذ تستلم الألمانية أورسولا فون دير لاين بدءاً من الأحد المقبل رأس أكبر مؤسسة تنفيذية في الاتحاد الأوروبي.

ومعروف عن يونكر أنه "يحب المزاح" وكان قال لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على هامش إحدى القمم الأوروبية "أهلاً بالديكتاتور" أمام عدسات الكاميرا، قبل أن يصفعه على وجهه!

وفي مرّة أخرى رنّ هاتف يونكر بينما كان يلقي كلمة مع مسؤولين من الاتحاد (سلوفينيا) أمام الصحافة والحضور، فانتشل الهاتف من جيبه، نظر إليه، ثم اعتذر من الحضور قائلاً "هذه زوجتي".

وردد يونكر أيضاً خلال المؤتمر الأخير عبارة قالها دائماً وبدا التأثر واضحاً عليه. وقال يونكر "اليورو وأنا الناجيان الوحيدان من معاهدة ماستريخت. اليوم، اليورو سيصبح وحيداً".

وعلى عادته، اختتم يونكر المؤتمر الصحافي فجأة وقال "يجب أن أذهب. أنا جائع"، فضحك الحضور وصفق له.

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