شاهد: مارسيل خليفة يشارك بالحراك ويغني للبنانيين في بعلبك.. تصبحون على وطن

ظهر الفنان اللبناني مارسيل خليفة أمام جموع المحتجين ضد الحكومة اللبنانية، في ساحة الشاعر خليل مطران وسط مدينة بعلبك، وأنشد مع المتظاهرين عددا من أغانية الوطنية، ومنها تصبحون على وطن.

وأعرب أحد المحتجين وهو محمد علاء الدين عن سروره بحضور مارسيل خليفة في بعلبك، قائلا إن اللبنانيين يمدون أيديهم إلى كل شرفاء لبنان من أجل بلدهم. كما أعرب متظاهر آخر وهو عبد الله الشال عن افتخاره بحضوره مارسيل خليفة إلى بعلبك، وتضامنه الصادق مع الحراك.

وتتواصل الاحتجاجات منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر، في ظل تصاعد حدة الغضب الشعبي، إزاء دخول محطات ضخ البنزين في إضراب على خلفية صعوبات اقتصادية، وترك عديد اللبنانيين سياراتهم على الطريق في العاصمة بيروت ومدن اخرى مثل طرابلس حيث سدوا الطرق، تعبيرا عن غضبهم.

ويأتي هذا الحراك الاجتماعي ضمن سياق متوتر، ثار خلاله مئات آلاف المحتجين ضد النخبة السياسية التي يتهمونها بالفساد، وانعدام الكفاءة. ولا يبدو أن الأزمة السياسية ستعرف حلا، رغم استقالة الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري في 2019/10/29، تحت ضغط الشارع. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة كفاءات، بعيدة عن الطائفية.

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