شاهد: فقط في روسيا.. عندما يلتقي الفن والمال تكون النتيجة الجلوس على عرش من مليون دولار

حصل زوار بيت الفنون في موسكو يوم أمس الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني على فرصة الجلوس على عرش من الدولارات خلال العرض الفني الذي تم تقديمه للكرسي الذي عرف باسم "X10 Money Throne".

هذه القطعة المميزة التي تضم مبلغ مليون دولار نقدا، وهي نتيجة عمل مشترك جمع بين فنان البوب الروسي أليكسي سيرجينكو ورجل الأعمال إيغور ريباكوف. وتم وضع المبلغ الخيالي بين طبقات من الزجاج المضاد للرصاص يصل سمكه إلى 7 سنتميتر.

وبحسب المبدعين الذين أنجزوا هذه القطعة الفريدة من نوعها، فإن الهدف من الكرسي الذي يبلغ وزنه نحو نصف طن، هو السماح للناس بالشعور بالطاقة التي يعكسها المال مما يحفزهم لجني المزيد.

سيتم عرض "عرش X10 Money " أمام الجمهور، يوم غد الأحد 1 كانون الأول/يناير في متحف العواطف في العاصمة الروسية وسط إجراءات أمنية مشددة.

اشتهر أليكسي سيرجينكو في العام 2012 من خلال سلسلة من الأعمال الفنية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. أما ريباكوف ظهر في قائمة مجلة فوربس السنوية لأثرى أثرياء العالم بثروة تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، ويعرف بأنه مؤسس شركة "TechnoNICOL" والتي تعد أكبر منتج في روسيا لمواد وأنظمة التسقيف والعزل.

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