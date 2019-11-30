شاهد: احتفال ما قبل عيد الميلاد في القدس "بقطعة خشب" من مهد المسيح

احتفت مجموعة من المصليين خلال قداس بقطعة خشب يقال بأنها من مهد المسيح، حيث وضع النبي عيسى بعد ولادته. وعرضت قطعة الخشب خلال القداس الذي تم في القدس الجمعة، قبل نقلها إلى بيت لحم قبل الموسم الرسمي لعيد الميلاد.

يبلغ طول القطعة الخشبية، بضعة سنتيمترات كانت محفوظة في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما وتم تسليمها الأسبوع الماضي إلى وصي في كنيسة المهد في بيت لحم، والذي أكد أن وجودها "شرف كبير للمؤمنين والحجاج في المنطقة ".

ومن المتوقع أن توضع داخل كنيسة القديسة كاترين، بجوار كنيسة المهد في الوقت المناسب لإضاءة شجرة عيد الميلاد يوم السبت.

يجدر الذكر أن بيت لحم الواقعة في الضفة الغربية، مسقط رأس النبي عيسى تحتفل دائمًا بعيد الميلاد في 25 ديسمبر/ كانون الأول، خاصة بالنسبة للفلسطينيين المسيحيين الذين يشكلون حوالي 1 ٪ من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية بحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.

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