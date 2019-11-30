وفاة إيطالييْن من ممارسي التزلج الحر في انهيار ثلجي في جبل مون بلان

توفي شابان إيطاليان يبلغان من العمر 20 سنة وهما من ممارسي رياضة التزلج الحر، بعد أن غمرتهما ثلوج انهارت عند بونتا هيلبرونر، على جبل مون بلان من الجانب الإيطالي.

فبمجرد مرور المتزلجين من منحدر باتجاه واد سحيق وضيق على مسلك غير رسمي، انهارت كتلة جليد ضخمة. ورغم أن المنطقة محفوفة بالمخاطر، فإن الرياضيين من ممارسي التزلج الحر يحبونها، لأنه يمكن الوصول إليها عن طريق التلفريك، الذي افتتح اليوم بعد الإغلاق الموسمي.

وكان متزلج ثالث شاهد عن بعد الشابين لحظة وقوع الحادث، فأطلق إنذارا للتوجه لإنقاذهما. وقد انطلقت مروحية للدفاع المدني وعلى متنها فريق إنقاذ، ولكن عثر على المتزلجين قد فقدا الحياة.

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