أبرز الصور التي اخترناها لكم هذا الأسبوع..

رجل يسارع إلى إبعاد شاحنته التي اقتربت منها نيران حرائق الغابات المشتعلة، في جبال سانتا باربارا في ولاية كاليفورنيا الامريكية.

وفي ألبانيا، فريق للطوارئ يقف فوق أنقاض مبان، دمرها زلزال قوي ضرب تورمان.

وفي ألمانيا، شارك متظاهرون في إضراب لأجل المناخ، نظمته حركة "أيام الجمعة لأجل المستقبل" في مدينة كولونيا.

وفي العراق، متظاهرون عراقيون يشاركون في الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة في بغداد.

وفي نيويورك، سار حشد من الناس وقد تأرجح فوق رؤوسهم بالون رائد الفضاء "سنوبي"، خلال عيد الشكر.

وفي الشيلي، عنصران من قوات الأمن الشيلية يمسكان متظاهرا، خلال احتجاجات مناهضة للحكومة جرت في العاصمة سانتياغو.

وفي كوريا الشمالية أشرف الزعيم كيم يونغ أون على اختبار إطلاق قاذفة صواريخ كبيرة جدا.

وفي اليابان، حيا البابا فرنسيس جموع المؤمنين خلال قداس نظم على ميدان ملعب بيسبول في مدينة ناكازاكي.

وفي هونغ كونغ، رفع محتجون العلم الأمريكي، خلال تجمعهم في ساحة إيدنبورغ. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع يوم الأربعاء على قانون يدعم المتظاهرين في هونغ كونغ، رغم اعتراضات وغضب بكين.

وفي نيبال، حمل العشرت الشموع خلال طقوس دينية على ضفاف نهر باغماتي، في العاصمة كاتماندو، حيث احتفلوا بمهرجان "بالا شاتورداشي"، بإشعال القناديل ونثر سبعة أنواع من الحبوب، على طول طريق معبد باشوباتينات.