مقتل 14 شخصا على الأقل في هجوم استهدف قدّاسا بإحدى الكنائس شرق بوركينا فاسو

أفادت مصادر أمنية بمقتل عشرة أشخاص على الأقل الأحد في هجوم استهدف كنيسة بروتستانتية في هانتوكورا شرق بوركينا فاسو وهي المنطقة التي سبق وأن شهدت هجمات عدة لمتطرفين إسلاميين ضد أماكن العبادة هناك.

وقال مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية إن "أكثر من عشرة اشخاص كانوا يشاركون في القداس قتلوا في هجوم استهدف الكنيسة البروتستانتية في هانتوكورا" في منطقة فوتوري المحاذية للنيجر، فيما قال مصدر أمني آخر إن الحصيلة "14 قتيلا جميعهم رجال".

وقد تزايدت في الآونة الأخيرة وتيرةُ الاعتداءات التي تنفذها منذ نحو أربع سنوات المجموعات المسلّحة في هذا البلد الفقير الواقع في منطقة الساحل الافريقي. ففي مايو أيار الماضي، قُتل أربعة أشخاص في هجوم استهدف كنيسة كاثوليكية في تولفي شمال البلاد، تلاه بعد ذلك بأيام قليلة، اعتداءٌ آخر استهدف مسيرة دينية في زيمنينغا بالمنطقة ذاتها وأدى أيضا لمقتل أربعة أشخاص.

وإضافة لاستهداف التجمعات المسيحية، فقد لقي أيضا عدة أئمة مسلمين مصرعهم هلى يد المجموعات الجهادية شمال البلاد.