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فيتنام

عودة إلى فيتنام في تابوت.. وصول آخر جثامين المهاجرين الذين قضوا داخل شاحنة في لندن

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بقلم:  يورونيوز 
عودة إلى فيتنام في تابوت.. وصول آخر جثامين المهاجرين الذين قضوا داخل شاحنة في لندن
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وصلت السبت الدفعة الأخيرة من جثث المهاجرين الفيتناميين الـ 39 الذين تم العثور عليهم جثة هامدة في شاحنة قرب لندن الشهر الماضي. واستقبلت عائلات الضحايا جثامين ذويهم بالدموع والصراخ والعويل في مطار هانوي.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الفيتنامية اليوم في بيان أصدرته أنه تم استقبال 23 جثة في مطار هانوي صباح السبت، وتعتبر هذه الدفعة الأخيرة. ولفتت إلى أنه تم نقل الجثامين إلى أقاليم نجي آن وها تينه وهوي وهاي دونج وهاي فونج سيتي في الشمال.

وعُثر على الجثث بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول وكان من بينها ثماني جثث لنساء في مؤخرة شاحنة في مقاطعة إسكس، جنوب شرقي إنجلترا. واعترف السائق موريس روبنسون البالغ من العمر 25 عاما وهو من أيرلندا الشمالية، بالعمل والتآمر مع آخرين وارتكاب مخالفات للمساعدة في الهجرة غير الشرعية.

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