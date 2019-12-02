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صور الأسبوع في 30 ثانية

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بقلم:  يورونيوز 
صور الأسبوع في 30 ثانية
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في صور مختارة هذا الأسبوع، رجل يسارع إلى إبعاد شاحنته التي اقتربت منها نيران حرائق الغابات المشتعلة، في جبال سانتا باربارا في ولاية كاليفورنيا الامريكية.

وفي ألبانيا فريق للطوارئ يقف فوق أنقاض مبان، دمرها زلزال قوي ضرب تورمان.

وفي ألمانيا شارك متظاهرون في إضراب لأجل المناخ، نظمته حركة "أيام الجمعة لأجل المستقبل" في مدينة كولونيا.

وفي العراق متظاهرون عراقيون يشاركون في الاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة في بغداد.

وفي نيويورك سار حشد من الناس وقد حلّق فوق رؤوسهم بالون رائد الفضاء "سنوبي"، خلال عيد الشكر.

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